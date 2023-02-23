Высокопоставленного полицейского задержали в Казахстане

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Задержан бывший исполняющий обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Северо-Казахстанской области Берик Билялов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Он не был начальником ДУИС, он был исполняющим обязанности начальника ДУИС. То есть он был туда прикомандирован на два месяца и примерно неделю назад он убыл оттуда. Да, он действительно задержан, но на момент задержания он уже не числился в рядах КУИС", - подтвердили редакции КазТАГ в четверг в пресс-службе КУИС.

По неподтверждённой информации, Билялов задержан по делу о взятке в размере 40 миллионов тенге.

Генерал-майор полиции Билялов был и.о начальника ДУИС СКО с ноября 2022 года, до этого с апреля по октябрь 2019 года возглавлял департамент полиции Акмолинской области, с сентября 2014 года по апрель 2019 года был начальником ДП СКО.