Юные хоккеисты принесли Казахстану третью медаль на Олимпийских играх в Канвоне

В Канвоне (Южная Корея) состоялся матч за третье место турнира по хоккею 3×3 между сборными Австрии и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские спортсмены победили со счетом 6:5 (1:4, 2:1, 2:1), став обладателями бронзовых наград юношеских Игр. Кроме того, хоккеисты взяли реванш у австрийцев за поражение на групповой стадии.

До этого сборная Казахстана по хоккею с разгромом обыграла команду Китайского Тайбэя.

В финальном матче встретятся команды Латвии и Дании.

Отметим, это уже третья медаль казахстанской сборной на на юношеских Олимпийских играх в Канвоне. Наши спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали.