Юные хоккеисты принесли Казахстану третью медаль на Олимпийских играх в Канвоне
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
187Фото: sports.kz
В Канвоне (Южная Корея) состоялся матч за третье место турнира по хоккею 3×3 между сборными Австрии и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские спортсмены победили со счетом 6:5 (1:4, 2:1, 2:1), став обладателями бронзовых наград юношеских Игр. Кроме того, хоккеисты взяли реванш у австрийцев за поражение на групповой стадии.
До этого сборная Казахстана по хоккею с разгромом обыграла команду Китайского Тайбэя.
В финальном матче встретятся команды Латвии и Дании.
Отметим, это уже третья медаль казахстанской сборной на на юношеских Олимпийских играх в Канвоне. Наши спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали.