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Сборная Казахстана по хоккею разгромила соперника в Канвоне

Сегодня, 15:34
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: sports.kz

Сборная Казахстана по хоккею с разгромом обыграла команду Китайского Тайбэя на зимней юношеской Олимпиаде в Канвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Очередным соперником отечественных хоккеистов стала команда Китайского Тайбэя. Встреча завершилась разгромной победой Казахстана со счетом 14:2.

После пяти матчей казахстанская сборная располагается на пятом месте с шестью очками, Тайбэй замыкает таблицу — у них восьмое место и 0 набранных очков.

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