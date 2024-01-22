Сборная Казахстана по хоккею разгромила соперника в Канвоне

Сборная Казахстана по хоккею с разгромом обыграла команду Китайского Тайбэя на зимней юношеской Олимпиаде в Канвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Очередным соперником отечественных хоккеистов стала команда Китайского Тайбэя. Встреча завершилась разгромной победой Казахстана со счетом 14:2.

После пяти матчей казахстанская сборная располагается на пятом месте с шестью очками, Тайбэй замыкает таблицу — у них восьмое место и 0 набранных очков.