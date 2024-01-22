Сборная Казахстана по хоккею разгромила соперника в Канвоне
Сегодня, 15:34
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Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
118Фото: sports.kz
Сборная Казахстана по хоккею с разгромом обыграла команду Китайского Тайбэя на зимней юношеской Олимпиаде в Канвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Очередным соперником отечественных хоккеистов стала команда Китайского Тайбэя. Встреча завершилась разгромной победой Казахстана со счетом 14:2.
После пяти матчей казахстанская сборная располагается на пятом месте с шестью очками, Тайбэй замыкает таблицу — у них восьмое место и 0 набранных очков.
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