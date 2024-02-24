Юные домбристы из Алматы удивили пассажиров поезда

Талантливые домбристы скрасили поездку пассажирам поезда №11, который ехал из Алматы в Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе КТЖ поделились позитивным видеороликом, где ребята в поезде исполняют кюй "Turan".