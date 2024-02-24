  • 24 Февраля, 20:07
  • BAIGENEWS

Юные домбристы из Алматы удивили пассажиров поезда

Сегодня, 19:57
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скриншот с видео Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: скриншот с видео

Талантливые домбристы скрасили поездку пассажирам поезда №11, который ехал из Алматы в Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе КТЖ поделились позитивным видеороликом, где ребята в поезде исполняют кюй "Turan".

"23 февраля семь молодых домбристов вместе с учительницей выехали из Алматы на соревнования в город Шымкент. Во время поездки дети проводили подготовку в поезде, приятно удивив всех пассажиров виртуозной игрой", — говорится в сообщении. 

 

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