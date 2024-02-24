Юные домбристы из Алматы удивили пассажиров поезда
Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
51Фото: скриншот с видео
Талантливые домбристы скрасили поездку пассажирам поезда №11, который ехал из Алматы в Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе КТЖ поделились позитивным видеороликом, где ребята в поезде исполняют кюй "Turan".
"23 февраля семь молодых домбристов вместе с учительницей выехали из Алматы на соревнования в город Шымкент. Во время поездки дети проводили подготовку в поезде, приятно удивив всех пассажиров виртуозной игрой", — говорится в сообщении.
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