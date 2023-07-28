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ЮНЕСКО призывает запретить смартфоны в школах по всему миру
ЮНЕСКО призывает школы всего мира запретить использование смартфонов на уроках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
В своём новом докладе ЮНЕСКО предостерегает от чрезмерного использования технологических устройств, главным образом, смартфонов и компьютеров. Эксперты организации убеждены: их нужно применять в меру, только по назначению, и руководить процессом должен квалифицированный преподаватель.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что использование цифровых технологий "должно быть направлено на повышение качества обучения и на благо учащихся и преподавателей, а не во вред им".
Авторы доклада признают, что новые технологии могут быть полезны в учебном процессе для освоения определённых навыков и получения знаний в конкретных научных областях. Но школам следует регламентировать эту сферу, чтобы избежать пагубного воздействия на детей.
Даже простое нахождение рядом с мобильным устройством отвлекает школьников, считают в ЮНЕСКО. Отмечается, что в каждой четвёртой стране мира смартфоны в школах запрещены. В списке фигурируют Франция, которая ввела эту меру в 2018 году, Италия, где учителя забирают смартфоны учеников в начале дня. В 2024 году к ним присоединятся Финляндия и Нидерланды.
ЮНЕСКО рекомендует ввести глобальный запрет на использование смартфонов в школьных классах.
"Мы должны научить детей жить как с технологиями, так и без них; извлекать из огромных объёмов информации необходимое, игнорируя то, что не нужно; сделать так, чтобы технологии служили поддержкой, но не вытесняли человеческое взаимодействие в процессах преподавания и обучения", — заявил соавтор отчёта Манос Антонинис.
ЮНЕСКО с настороженностью относится к тезису о положительном влиянии технологий в школах, поскольку аргументы в его пользу поступают в основном из самых богатых стран мира, таких как Великобритания, или от "тех, кто пытается их продать".
В агентстве ООН утверждают, что образование должно полагаться не на технологии, а на взаимодействие с людьми.
За последние 20 лет во многих классах бумагу заменили экранами, учащиеся листают не многотомные энциклопедии, а электронную Википедию, у которой в 2021 году было по 244 миллиона просмотренных страниц в день. Тем более, что пандемия ускорила "технологическую революцию" в школах: миллионы учеников перешли на онлайн-обучение.
По данным ЮНЕСКО, в 2022 году около 50% средних школ в мире будут подключены к Интернету в педагогических целях.
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