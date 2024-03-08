"Я сама через это прошла": откровения инспектора по защите женщин из Семея

В самый женский день в году Мадина Асылхан несёт службу. Капитан полиции, инспектор по защите женщин каждый день служит ради их безопасности. Девушка со стальным характером и большим сердцем рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о том, каким должен быть её избранник, почему женщины выбирают вместо счастья страдания и поделилась рецептом радости на каждый день.

Личный опыт

Решительная и добрая, умная и целеустремлённая — именно такое впечатление складывается от общения с нашей героиней. Мадина Асылхан — капитан полиции, старший инспектор по защите женщин от насилия управления местной полицейской службы департамента полиции области Абай.

Мадина пришла сюда реализовывать свои мечты. Благодаря любимой работе теперь уже и она помогает исполнить мечты угнетённых женщин.

Её путь в это подразделение, 25 лет назад созданное в структуре МВД специально для защиты прекрасного пола, был не случаен. Наша героиня сама прошла через буллинг со стороны мужа и испытала боль разочарования.

До замужества девушка была уверена, что все счастливые семьи, как писал Толстой, похожи: это дружные братья и сестры, уважающие друг друга родители, а понимание и поддержка детей с их стороны – обязательное условие в любой сложной ситуации. Всё, как в её родной семье, где её лелеяли, щедро одаривая заботой. А повзрослев, столкнулась с противоположной ситуацией.

"Почему я пришла в эту сферу? Потому что я сама прошла это, когда вышла замуж, сама всё пережила. Но мне хватило достаточном малого количества времени, чтобы понять — так я жить не буду. Если одни женщины терпят и умалчивают насилие над собой, я не стала молчать, для меня это — не норма. Я уважаю себя, люблю, меня воспитали по-другому", — рассказала девушка о своих главных жизненных ценностях.

НЕ случайный выбор

Первое образование Мадины — ландшафтный дизайнер. Она искренне хотела посвятить этому творческому занятию много времени. Но желание учиться привело её на юридический факультет столичного вуза. После развода она вернулась в Усть-Каменогорск, где жила большую часть жизни и продолжила обучение. Будучи первокурсницей, она устроилась на свою первую работу в органах – сержант ДПС. Через год после получения диплома ей присвоили звание лейтенанта.

Затем была должность в местной полицейской службе, в штабе, где преобладала аналитическая работа с документами. А с разделением Восточно-Казахстанской области наша собеседница приехала в Семей, поближе к родителям, которые живут в районном центре Бескарагай.

Два года назад, размышляя между вакансиями на новом месте, она интуитивно выбрала совсем незнакомую ей стезю — работу с женщинами и их проблемными семьями. И не прогадала.

Обострённое чувство справедливости и собственный жизненный опыт сыграли решающую роль. Первое время девушка работала на ощупь — новая для неё служба преподносила эмоциональные сюрпризы. Она увидела те грани жизни, что были ей неведомы, и то, что за гранью.

"Я росла совсем в других условиях, нежели те, с которыми мне каждый день приходится сталкиваться на новой работе. Когда человек воспитывается в своей привычной среде, он думает, что везде так. А потом приезжаешь в квартиры, дома, где пьют, где грязно, где снижены моральные принципы, и всё переворачивается. В первое время было сложно. После отдельных случаев я переживала по несколько дней. Но после таких рейдов я понимаю, что у меня всё хорошо. Что у моих родителей, несмотря на какие-то проблемы, тоже всё хорошо. Тяжело смотреть на детей в этих условиях. Родителей в этих случаях можно поругать, дать советы. А дети не виноваты, они заложники. И сердце от этого разрывается. Наверное, иммунитет на такое не выработается никогда", — поделилась первыми впечатлениями от службы Мадина.

Про ответственность

Основная причина бытового насилия — это эмоциональная и материальная зависимость от мужа или сожителя. Чаще всего поведение в созданной семье моделируется с детства. Если папа бил маму, унижал её достоинство, то девочка, повзрослев, принимает похожую модель поведения для своего супруга.

"Для неё это нормально. Она думает, что так и должно быть", — цитирует слова униженных и оскорблённых женщин Мадина.

Основные виды насилия, которые прописаны в законе "О профилактике бытового насилия" — физическое, психологическое, сексуальное и финансовое. В большинстве случаев инспекторы фиксируют лишь очевидные, видимые случаи — это побои, причинение вреда здоровью. По этим пунктам и заводят административное, а в редких случаях уголовное производство. Остальные причины абьюза замалчиваются, их сложно выявить и обнародовать.

К тому же в силу своей мягкости женщины часто сами отказываются писать заявление на обидчика, считая звонок в полицию импульсивным. Но сейчас такой "шаг назад" не отменяет ответственности за жестокие действия домашнего боксёра. Благодаря поправкам в закон количество зафиксированных фактов подобных нарушений возросло.

"Обычно женщина на эмоциях набирала службу 102 и вызывала полицейских. А пока сотрудники ехали, муж успевал подойти, обнять, попросить прощения, а жена — выплеснуть эмоции и простить его, в итоге она отказывалась писать заявление. И здесь мы больше ничего не могли сделать, наши руки были завязаны. Сейчас нам уже не нужно их заявление. Регистрируем дело по факту её сообщения: ставим на учёт, возбуждаем административное производство, разговариваем и работаем с ними. Чаще всего дела возбуждаются по административным статьям - побои, лёгкий вред здоровью. Но бывают статьи потяжелее — причинение вреда здоровью по уголовному кодексу РК. В прошлом году было рассмотрено несколько таких дел", — привела статистику Мадина Асылхан.

Главная задача службы по защите женщин - не карать, а направить семью на путь исправления, помочь решить проблему в корне. То есть не просто вынудить обидчика завязать с алкоголем и перестать колотить семью, а понять, почему возникает такое желание, откуда берётся агрессия. Поэтому инспекторы часто сотрудничают с психологами, Центром семьи и кризисным центром.

Виноваты оба

В любой такой ситуации виноваты оба — и жертва, и обидчик, считает Мадина. Даже в тех случаях, когда зачинщик скандала — мужчина, который нападает на непьющую, безобидную и аккуратную домохозяйку. Почему она это допустила? Почему не ушла раньше?

И тут Мадина вспомнила показательный случай. К ней обратилась отчаявшаяся женщина — повар, мать троих детей. 18 лет она прожила с мужем, который на протяжении всего времени унижал и избивал супругу. Когда ситуация достигла точки кипения, она подала на развод. Тиран, оставшись без семьи, начал преследовать женщину, угрожать, забирать детей, которые стали эмоционально подавленными из-за агрессивно настроенного отца.

Сотрудники полиции взяли её под свою защиту и помогли семейчанке довести дело до конца. Во время процесса подопечная Мадины откровенно призналась, что устала от такой жизни и захотела провести остаток жизни спокойно, в окружении детей.

"Виноваты оба, потому что каждый из них получает из этой ситуации свою выгоду, каждый свои эмоции. И то, что они такое допустили – это их ошибка. В этом случае нужно работать с обоими, им самим нужно разговаривать друг с другом. Если они действительно хотят сохранять семью и прийти к нормальному отношению, нужно много совместно работать. Результатом может стать благополучная семья, правильное воспитание детей, которые, имея здоровое мышление, создадут семью с правильными людьми, — рассказала Мадина. — Мы либо помогаем им наладить коммуникацию, либо вытаскиваем жертву из опасных токсичных отношений"

Из князей — в грязь!

Главные причины, по которым семьи из места силы превращаются в “бойцовский клуб” – это безработица, закредитованность, лудомания, алкоголизм. Причём в социальную яму скатываются и довольно благополучные семьи.

Выезжают в большинстве случаев на дачные массивы. В благоустроенных квартирах и частном секторе тоже фиксируют подобные случаи, но подучётные элементы чаще встречаются именно на дачах.

"Кода приезжаем, картина такая: оба супруга пьяные, еды нет, дома не убрано. Дети ходят босиком, раздетые и голодные. Как правило, в таких семьях не думают о детях, взрослые погружены в себя. Иногда встречаю запитых женщин, которые в прошлом были успешными и ухоженными. Когда спрашиваю, в чём дело, жалуются на жизнь, на безработицу. На мой взгляд, при желании можно найти работу. Если захотеть, то можно решить многие проблемы", — делится ещё одним рецептом благополучной жизни Мадина.

Идеальный МУЖчина!

Мадина не замужем, она полностью самореализована и живёт в отдельной квартире. О такой жизни грезят многие жертвы насилия. Самая лучшая дорога к такой мечте — это самостоятельность и любовь к себе, говорит она. Причём к такому можно прийти, даже находясь в отношениях, и в длительном браке. "Главное, чтобы мужчина был на твоей стороне и поддерживал", — говорит Мадина.

Так каким же должен быть будущий муж? А какие его проявления настораживают громким звоночком? Чтобы разобраться, девушкам нужно вывернуть отношения наизнанку, советует наша собеседница.

"Первое, на что нужно обращать внимание - его порядочность. Если мужчина что-то пообещал, он должен это выполнить. Если слова расходятся с делом, нужно задуматься, а с тем ли человеком ты рядом? Познакомившись с его семьёй, наблюдать за его окружением. За тем, как он относится к людям, особенно из сферы обслуживания. Порой абьюзеры невероятно красиво ухаживают, носят на руках, дарят подарки, а после регистрации брака показывают истинное отношение. Штамп развязывает им руки", — делится опытом многочисленных женщин Мадина.

Адекватный мужчина, по её мнению, не запрещает своей супруге работать и заниматься любимым делом, ходить в гости, гулять с подругами, посещать кафе и другие развлекательные заведения.

Первый вопрос, который задают её родные при встрече — "Когда замуж? Тебе ещё детей рожать!". Но Мадина не торопится связывать себя узами брака "для галочки". Она понимает, что редкий представитель сильного пола выдержит ненормированный график такой увлечённой девушки.

"Мне говорят, что гражданский муж меня не поймёт, что нужно выйти замуж за полицейского. Ведь в нашей работе есть такие издержки, которые может принять не каждый. Например, меня могут вызвать на работу в полночь, и в три часа ночи, по тревоге. Какому мужчине такое понравится? Не надо выходить замуж только потому, что этого просит окружающие, или возраст подошёл. Мне сейчас комфортно, у меня в жизни всё есть. Да, я готова выйти замуж, если буду полностью уверена в человеке. Я вижу, как живут женщины, которые создавали семьи потому, что надо. Они сейчас мучаются. Я учу их жизни, даю советы, стараюсь вытащить из эмоционального болота, поменять их жизненную ситуацию. И при этом самой взять и заключать брак по социальным убеждениям? Я не могу так поступить, это не правильно и не честно по отношению к ним и себе", - поделилась своим отношением к выбору партнёра Мадина.

Рецепт счастья, по мнению нашей героини довольно прост. Занятие любимым делом, самореализация, независимость, любовь к себе и капелька эгоизма. Вот лучшие спутники женщин, которые не дадут попасть прекрасной половине в капкан бытового насилия.

Фото: из архива Мадины Асылхан