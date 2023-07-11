"Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы

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Главный врач городской больницы №1 Шымкента Абылай Донбай заявил, что больше не будет проводить операции по трансплантации.

Известный казахстанский хирург Абылай Донбай сообщил, что больше не будет проводить операций по трансплантации, передаёт Baigenews.kz. Об этом он написал в Facebook.

Главный врач городской больницы №1 Шымкента Донбай заявил, что больше не будет проводить операции по трансплантации. Хирург отметил, что на него оказывается давление со стороны руководства здравоохранения Шымкента.

"Я решил, что больше не буду оперировать. Мне жаль простых людей, которые ждали своей очереди на трансплантацию. Со вчерашнего дня я не работаю в этой городской больнице. Об этом я сказал пациентам, стоящим в очереди. Теперь я понимаю врачей, уехавших за границу. Я понял, почему наша медицина не развивается", - заявил Донбай.

Ранее хирург неоднократно указывал на давление, которое на него якобы оказывается со стороны главы управления здравоохранения Шымкента.

Напомним, что управление здравоохранения Шымкента сообщало, что данные видеозаписи в социальной сети главного врача городской клинической больницы №1 Абылая Донбая не соответствуют действительности.