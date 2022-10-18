Горздрав Шымкента опровергает давление на главврача Донбая

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Управление здравоохранения Шымкента сообщает, что данные видеозаписи в социальной сети главного врача городской клинической больницы №1 Абылая Донбая не соответствуют действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"Со стороны управления здравоохранения и руководителя управления не оказывалось давление на главного врача Абылая Донбая", - сообщили представители горздрава.

Более того, в управление здравоохранения города Шымкент за восемь месяцев 2022 года в отношении городской клинической больницы №1 официально поступило 15 жалоб, а так же в средствах массовой информации было опубликовано 17 негативных материалов.

"Согласно опубликованного видеоматериала от 06.09.2022 года в социальной сети Telegram канал "EGOV.PRESS" статье "Жемқорлыққа жол жоқ" о неправомерных действиях главного врача больницы Абылая Донбая в отношении медицинских работников, на основания письменного поручения прокуратуры г.Шымкент, управлением здравоохранения была создана рабочая группа, и с 13-23 сентября 2022 года проведена проверка с участием профильных специалистов", - сообщается в ответе.

Кроме того, на незаконные действия главного врача Абылая Донбая официально поступили шесть жалоб от сотрудников больницы, и на личном приеме у руководителя управления здравоохранения по этим же вопросам обратились два сотрудника больницы.

"По результатам проверок в больнице был выявлен ряд недостатков. В частности, имелись факты низкого качества оказаний медицинской помощи, закупа лекарственных средств и медицинских изделий, превышающих утвержденные предельные цены, необеспечения в помещениях температурных и влажностных режимов для хранения лекарственных средств, а также отсутствие приложений к лицензии по некоторым медицинским услугам и другие", - отметили в управлении здравоохранения.

В больнице продолжаются проверки со стороны соответствующих уполномоченных органов.

"По их результатам управлением здравоохранения города Шымкент будут приняты соответствующие меры" - сообщили представители ведомства.

Напомним, медики первой городской больницы Шымкента обвинили главврача в поборах.

На критику в свой адрес главврач Абылай Донбай ответил так: деньги собирал не он, а завотделением. За это заведующего уволили.

Руководитель считает, медработники устроили саботаж, чтобы лишить его должности. Якобы врачам не нравится, что он стал бороться с коррупцией.