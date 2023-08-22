"Я бы предложил построить две атомные станции" - эксперт о строительстве АЭС в Казахстане

Атомная электростанция не просто нужна, а необходима. Таким мнением поделился эксперт в энергетической отрасли Алмаз Абильдаев, передает BaigeNews.kz.

"Что касается атомных электростанций, кажется, у нас уже было три подхода в современной истории Казахстана. Я считаю, что она не просто нужна, а необходима. Здесь решается вопрос энергетической безопасности и доступности электроэнергии. Атомная электростанция сама по себе не является конечной целью, она служит для производства электроэнергии. При этом важно отметить, что параллельно будет развиваться и научная сфера, учитывая наше лидерство в мире по добыче урана. Я предложил бы построить две атомные станции. Сначала одну, а затем ещё одну там, где есть дефицит электроэнергии и большое население. Я поддерживаю строительство атомных электростанций", - сказал Алмаз Абильдаев.

Спикер также подчеркнул важность условий, на которых будет осуществляться данный процесс.

"Единственное условие — это, чтобы строительство происходило при строгом соблюдении прозрачности и под государственной гарантией, чтобы избежать нечестных практик. Мы хотим, чтобы договоры были полностью прозрачными, подобно опыту Беларуси и Узбекистана. Что касается безопасности, следует отметить, что это новое поколение - поколение III+, которое предлагает безопасность на высоком уровне. В нем даже предусмотрены сценарии, такие как падение большого самолета или аэробуса и безопасность будет обеспечиваться. Более того, данный объект будет находиться под контролем международного агентства по атомной энергии", - добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции. В ходе встречи местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, отметив ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.