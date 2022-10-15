Взрыв произошёл на шахте в Турции, есть погибшие

В результате взрыва на шахте на севере Турции погибли 14 человек, ещё 21 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой агенство "Анадолу".

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Указывается, что под землёй остаются не менее 50 человек.