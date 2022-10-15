open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


aa.com.tr Сегодня, 02:23
219
Фото: aa.com.tr

Взрыв произошёл на шахте в Турции, есть погибшие

В результате взрыва на шахте на севере Турции погибли 14 человек, ещё 21 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой агенство "Анадолу". 

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Указывается, что под землёй остаются не менее 50 человек.

Причиной взрыва стал перегрев трансформатора.

 

 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#взрыв #шахта #Турция
Сегодня, 02:23
219
Поделитесь:
Наверх