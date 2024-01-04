Здание кафе рухнуло из-за взрыва газа в Уральске

Взрыв газа обрушил двухэтажное здание кафе в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО.

Сообщение о пожаре в Уральске по улице Сырым Датова, 52 поступило 4 января 2024 года в 2:07 часов ночи.

"По прибытию к месту вызова в 02:17 первого подразделения, было установлено, что в двухэтажном здании кафе "RIZYQ" предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв.м. и продолжительной площадью горения в 25 кв.м", - сообщили в ДЧС.

Пожар был ликвидирован в 02:40.



В настоящее время силами ДЧС ЗКО и Акимата области проводятся работы по разбору завала.