Взрыв газа близ Алматы: скончались двое пострадавших

Двое пострадавших скончались в результате взрыва газа села Гульдала Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Взрыв произошёл 17 декабря.

"В связи с серьезными травмами несовместимые с жизнью пациент 1991 года рождения скончался вчера утром, а женщина 2003 года рождения скончалась ночью, не приходя в сознание", - сообщили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

Ранее сообщалось, что предварительная причина взрыва - скачок давления в газопроводе. На месте происшествия побывал аким района Танат Айдарбеков, который ознакомился с состоянием пострадавших семей.