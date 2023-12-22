Взрыв газа близ Алматы: скончались двое пострадавших
Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
89Фото: Акимат Алматинской области
Двое пострадавших скончались в результате взрыва газа села Гульдала Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Взрыв произошёл 17 декабря.
"В связи с серьезными травмами несовместимые с жизнью пациент 1991 года рождения скончался вчера утром, а женщина 2003 года рождения скончалась ночью, не приходя в сознание", - сообщили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.
Ранее сообщалось, что предварительная причина взрыва - скачок давления в газопроводе. На месте происшествия побывал аким района Танат Айдарбеков, который ознакомился с состоянием пострадавших семей.
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