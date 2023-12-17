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Взрыв газа произошёл сразу в нескольких частных домах в селе Алматинской области

Сегодня, 17:22
АВТОР
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Акимат Алматинской области Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: Акимат Алматинской области

В частном секторе села Гульдала Алматинской области произошёл взрыв. Предварительная причина — скачок давления в газопроводе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, ЧП произшло 17 декабря: в 6:15 по улице Байтурсынова и в 8:20 по улице Суюнбая.

"В частных жилых домах произошёл взрыв газа из-за вспышки газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу. Для выяснения причины на место направлена ИИПЛ и дознаватель ОД ДЧС", —  сообщили в акимате.

На месте происшествия побывал аким района Танат Айдарбеков, который  ознакомился с состоянием пострадавших семей. Также аппарату акима Гульдалинского сельского округа и районному отделу по чрезвычайным ситуациям поручено организовать профилактические мероприятия, провести обход и обследование жилых домов. В настоящее время учреждение газового хозяйства "Тауекел-Н-Алғабас" проводит обход и осмотр жилых домов в селе Гульдала.

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