Вызовы стабильности стран СНГ обсудили секретари советов безопасности в Москве

Фото: akorda.kz

В Москве состоялась 10-я встреча секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. Казахстан на ней представлял помощник президента – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На форуме рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве СНГ.

Гизат Нурдаулетов сообщил коллегам о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путём выхода из любых кризисов.

Секретарь Совета безопасности Казахстана в своём докладе отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.

На полях мероприятия состоялась двусторонняя встреча Гизата Нурдаулетова с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, по итогам которой подписан План сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2023-2024 годы.