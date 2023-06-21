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Выпускные в Казахстане: следить за празднованиями будут 7 тысяч полицейских и камеры ЦОУ
Полицейские обратились к выпускникам и их родителям в связи с выпускными вечерами, которые пройдут на этой неделе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По сообщению МВД для обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности патрульные наряды полиции будут максимально приближены к местам проведения вечеров. Также будут задействованы камеры видеонаблюдения центрального оперативного управления.
"На данные мероприятия задействовано свыше семи тысяч сотрудников полиции. Для координации задействованного личного состава и осуществления руководства проводимыми мероприятиями в территориальных органах внутренних дел созданы оперативные штабы", - говорится в сообщении министерства.
Родителей и самих выпускников в МВД убедительно просят не нарушать общественный порядок, соблюдать правила дорожного движения и принять меры безопасности на водоёмах.
"К примеру, на прошедших 1 июня "последних звонках" в ряде областей передвигались в автокортежах: 14 водителей были привлечены к ответственности, три автомашины водворены на штрафстоянку. Педагогам, родителям и другим законным представителям несовершеннолетних необходимо обеспечить постоянный контроль за выпускниками, вплоть до завершения всех мероприятий. Уважаемые выпускники и их родители, этот праздник для вас должен остаться в памяти только с положительной стороны, без допущения каких-либо чрезвычайных происшествий. Берегите себя и своих близких", – сказал начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов.
Ранее кортеж машин, в которых находились выпускники школ, устроил опасную езду на дорогах Актау. Из окон машин высовывались бывшие школьники, размахивающие лентами выпускников.
В Мангистауской области во время празднования окончания девятого класса в Каспии утонул школьник.
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