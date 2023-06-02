Опасную езду устроил кортеж выпускников в Актау

Фото: кадр из видео

Кортеж машин, в которых находились выпускники школ, устроил опасную езду на дорогах Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В социальных сетях появилось видео с кортежом машин без номеров, из окон которых высовывались бывшие школьники, размахивающие лентами выпускников.

В полиции сообщили, что водители этих машин были оштрафованы.