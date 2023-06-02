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кадр из видео Сегодня, 08:58
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Сегодня, 08:58
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Фото: кадр из видео

Опасную езду устроил кортеж выпускников в Актау

Кортеж машин, в которых находились выпускники школ, устроил опасную езду на дорогах Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В социальных сетях появилось видео с кортежом машин без номеров, из окон которых высовывались бывшие школьники, размахивающие лентами выпускников. 

В полиции сообщили, что водители этих машин были оштрафованы.

"В ходе мониторинга социальных сетей на одной из дорог в 29 микрорайоне водители, не имеющие государственных регистрационных номерных знаков, а также не пользующиеся ремнями безопасности при управлении автотранспортным средством, сразу обратили внимание страж порядка. Водителям автомобилей Toyota RAV4, Hyundai Tucson составлены административные протокола по части 2 статьи 590 КоАП РК. Водители, проявившие халатность к безопасности пассажиров на заднем сиденье транспортного средства и допустившие правонарушения, привлечены к ответственности по статье 593 Административного кодекса", говорится в сообщении.

Видео: polisia.kz
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Сегодня, 08:58
220
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