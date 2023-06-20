Школьник утонул на Каспии во время отдыха с классом

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Несчастный случай произошёл 18 июня в "Голубой бухте" на побережье Каспия в Тупкараганском районе Мангистауской области, где туристам запрещено купаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

24 ученика девятого класса одной из школ Мунайлинского района приехали на отдых, чтобы отпраздновать окончание учебного года. Как рассказали очевидцы, во время купания пятеро подростков стали тонуть. Трое смогли выбраться из воды сами, двоих спасли очевидцы. Но один из пострадавших 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу.

Три школьницы госпитализированы в Мангистаускую детскую областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одна ученица находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

"Выпускники девятого класса арендовали автобус и выехали на море. В результате происшествия погиб один человек, ещё четверо госпитализированы. В момент происшествия рядом с ними была классный руководитель. Несмотря на то, что до наступления "последнего звонка" мы провели профилактические мероприятия, а также была опубликована информация, где говорилось о запрете выезда учеников на природу, учитель разрешила выехать за город. За грубое нарушение, а также халатное отношение к своим обязанностям учителю объявили выговор", — заявила руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.