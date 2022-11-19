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qmonitor.kz Сегодня, 16:59
133
Сегодня, 16:59
133
Фото: qmonitor.kz

Выплаты по потере кормильца увеличатся в Казахстане

С 1 января 2023 года в стране увеличатся некоторые социальные выплаты, передаёт BaigeNews.kz.

Постановление "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда" подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. 

"С 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5 процента от размера получаемых социальных выплат", – говорится в тексте документа.

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#Правительство РК #Смаилов #выплаты #пособие
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:59
133
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