Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Вынужденную посадку совершил самолёт, летевший из Семея в Шымкент
BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Сегодня, 19:33
186
Сегодня, 19:33
186
Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Вынужденную посадку совершил самолёт, летевший из Семея в Шымкент

Самолёт авиакомпании FlyArystan, летевший из Семея в Шымкент, совершил вынужденную посадку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия в Шымкенте. 

Вылет из Алматы в Шымкент запланирован на 21:00.

При задержке более чем на два часа пассажирам предложат прохладительные напитки, более чем на четыре часа - горячее питание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:33
186
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх