Вынужденную посадку совершил самолёт, летевший из Семея в Шымкент

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Самолёт авиакомпании FlyArystan, летевший из Семея в Шымкент, совершил вынужденную посадку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия в Шымкенте.

Вылет из Алматы в Шымкент запланирован на 21:00.

При задержке более чем на два часа пассажирам предложат прохладительные напитки, более чем на четыре часа - горячее питание.