Вымогал деньги у клиентки: фитнес-тренера осудили в Семее

В Семее фитнес-тренер получил тюремный срок за вымогательство, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал abainewskz.

В областном центре суд № 2 рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Семея.

По информации суда, фитнес-тренер начал оказывать знаки внимания посетительнице спортивного клуба, зная, что женщина замужем. Он вел с ней переписку через WhatsApp.

В результате общения у них сложились такие отношения, что тренер начал шантажировать женщину, вымогая у нее деньги. Посетительница клуба, опасаясь публикации переписок, передала фитнес-тренеру в общей сложности три миллиона 506 тысяч тенге.

История закончилась тем, что мужчину осудили на пять лет лишения свободы за вымогательство в крупном размере.

"Такие "дружеские отношения" с незнакомыми лицами могут повлечь тяжкие последствия в виде утраты крупной суммы денег, нравственных и моральных переживаний", — добавили в суде.

Житель Астаны из страха распространения своих интимных фото в соцсетях отдал вымогателю более трех миллионов тенге. Когда шантажировавший мужчину потребовал еще полтора миллиона тенге, потерпевший написал заявление в полицию.

В Кызылординской области адвокат требовал с бухгалтеров 13 школ и районного отдела образования передать ему около семи миллионов тенге. В противном случае он угрожал обратиться в областной департамент внутреннего госаудита с заявлением о проверке их деятельности.