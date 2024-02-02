Адвокат вымогал деньги у школ в Кызылординской области
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Приговором Жанакорганского районного суда от 21 ноября 2023 года к 5 годам лишения свободы осужден адвокат областной коллегии адвокатов Курбанов О., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.
"Данное лицо признано виновным в том, что неоднократно вымогал чужое имущество в крупном размере под угрозой распространения сведений, которые могли нанести серьезный ущерб интересам потерпевших и их близких.
В частности, адвокат Курбанов О. требовал с бухгалтеров 13 школ и районного отдела образования передать ему в общей сложности 6 млн. 900 тыс. тенге, грозясь в противном случае, обратиться в областной департамент внутреннего государственного аудита с заявлением о проверке их деятельности", - говорится в сообщении прокуратуры.
Вина осужденного в суде была полностью доказана материалами уголовного дела. На сегодняшний день приговор суда вступил в законную силу.
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