Астанчанин отдал вымогателю более 3 млн тенге
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
170Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Житель Астаны так боялся распространения своих интимных фото в соцсетях, что отдал вымогателю более трех миллионов тенге. Когда преступник захотел получить ещё полтора миллиона тенге, жертва обратилась в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
40-летний мужчина в течение месяца вымогал у астанчанина более четырёх миллионов тенге. Получить удалось 3,4 миллиона. После потерпевший написал заявление в полицию.
Причастный к вымогательству задержан при передаче денег на парковочной зоне АЗС.
В полиции уточнили, что задержанный ранее судим.
Проводится досудебное расследование по факту вымогательства.
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