Астанчанин отдал вымогателю более 3 млн тенге

Житель Астаны так боялся распространения своих интимных фото в соцсетях, что отдал вымогателю более трех миллионов тенге. Когда преступник захотел получить ещё полтора миллиона тенге, жертва обратилась в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

40-летний мужчина в течение месяца вымогал у астанчанина более четырёх миллионов тенге. Получить удалось 3,4 миллиона. После потерпевший написал заявление в полицию.

Причастный к вымогательству задержан при передаче денег на парковочной зоне АЗС.

В полиции уточнили, что задержанный ранее судим.

Проводится досудебное расследование по факту вымогательства.