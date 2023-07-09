Вылетевший из Лас-Вегаса бизнес-джет разбился вместе с людьми на борту

Фото: The Guardian

Шесть человек погибли в результате крушения самолета в штате Калифорния в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Самолёт вылетел из Лас-Вегаса в субботу утром и разбился недалеко от аэропорта в городе Марриета, штат Калифорния (примерно в 136 км к югу от Лос-Анджелеса). По данным Федерального управления гражданской авиации, это был бизнес-джет Cessna C550.

По данным пожарной службы округа Риверсайд, шесть пассажиров самолета погибли на месте вскоре после того, как власти обнаружили горящий самолет в 4:15 утра. Личности погибших в авиакатастрофе не разглашаются.