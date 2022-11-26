Акимы областей и мегаполисов в Казахстане стали исполняющими обязанности

Фото: akorda.kz

До назначения новых руководителей региона акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также регионов становятся исполянющими обязанности. Об этом говорится в новом указе Президента РК, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", — говорится в тексте документа.

Кроме того, главой государства подписал Указ "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан".