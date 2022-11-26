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akorda.kz Сегодня, 14:08
261
Сегодня, 14:08
261
Фото: akorda.kz

Акимы областей и мегаполисов в Казахстане стали исполняющими обязанности

До назначения новых руководителей региона акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также регионов становятся исполянющими обязанности. Об этом говорится в новом указе Президента РК, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", — говорится в тексте документа.

Кроме того, главой государства подписал Указ "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан".

"В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" в связи
с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания",  — сообщается в документе.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 14:08
261
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