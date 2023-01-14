Выборы в Сенат: как регистрируются на голосование в разных регионах

Фото: BaigNews.kz

По данным Центризбиркома, в 10:00 часов по времени столицы во всех областях страны, а также Астане, Алматы и Шымкенте открылись пункты для голосования и началась онлайн-регистрация выборщиков, передаёт BaigeNews.kz.

Практически во всех регионах уже зарегистрировалось более 70 процентов депутатов-выборщиков, за исключением Алматы: в южной столице, по данным официального сайта ЦИК РК, зарегистрировались 15 человек, а это всего 39 процентов.

Наиболее активны, на данный момент выборщики в Костанайской области, где зарегистрировались 97 процентов: 254 из 263 выборщиков. На втором месте СКО 95 процентов: 178 из 185 и на третьем месте - Карагандинская область с 94 процентами зарегистрированных - 191 из 204 .

Также известно, что из 31 депутата маслихата Астаны участвуют в выборах 29 депутатов.

Напомним, регистрация выборщиков проходит до 11:00, затем начнется голосование.

В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.