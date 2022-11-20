Выборы в Алматы: жалоб в избирком со стороны жителей мегаполиса не поступало

Фото: BaigeNews.kz

К полудню явка избирателей в Алматы составила 16,9%. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова, передаёт BaigeNews.kz.

Также она прокомментировали запросы горожан касательно выборного процесса. К слову, официально в ТИК жалоб со стороны жителей мегаполиса не поступало.

По словам Ж. Асановой, все наблюдатели находятся на связи с территориальной избирательной комиссией, а также мониторят жалобы избирателей.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова также дала пояснения касательно различных публикаций в социальных сетях.

Например, житель города Алматы написал пост о том, что проголосовал сегодня на избирательном участке № 502 в микрорайоне Калкаман, однако прежде ему сказали, что его нет в списке. Хотя с его слов недавно от банковского приложения ему приходило уведомление о том, где находится его участок. На месте от алматинца приняли заявление о включении в список избирателей и выдали бюллетень. Жанна Асанова объяснила, почему такое могло произойти.

"Мы разъясняли как формируются списки избирателей, и каким образом могут возникнуть коллизии во время голосования. Бывает, что у отдельных избирателей возникает перемена места жительства за 20 дней до дня голосования. В это время бумажные списки распечатываются и передаются на избирательные участки, в этот период могут возникнуть изменения: человеку может исполниться 18 лет, гражданин может поменять прописку", - сообщила Ж.Асанова.

Несмотря на случающиеся опечатки в "бумажных списках", на всех избирательных участках есть уникальная возможность внести избирателя в электронную базу данных. Что и произошло в ситуации с алматинцем, проголосовавшем на участке 502. Его конституционное право было соблюдено.

Также Жанна Асанова прокомментировала информацию якобы произошедшую на участке № 369, где со слов авторов одного из телеграмм-каналов члены избирательной комиссии выдавали бюллетени без подписи представителя избирательной комиссии.

"Я хочу напомнить статью 20-1, где все замечания со стороны наблюдателей должны обосновываться документально. Если нарушения зафиксированы и будут получены жалобы, мы естественно отреагируем", - сообщила Ж. Асанова.

В ходе пресс-мероприятия председателю территориальной избирательной комиссии города Алматы задали вопрос имеют ли право ограничивать движение наблюдателей на избирательных участках. Со слов журналистов такие ситуации якобы происходили на участках 354, 257, 369,121.

"Институт наблюдения – это элемент демократии, поэтому все участники избирательного процесса работают вместе для того, чтобы помочь реализовать право каждого избирателя. На практике некоторые наблюдатели начинают вести себя как проверяющие. Здесь поведенческие нормы играют большую роль. И если председатель избирательного участка видит, что наблюдатель, журналист, или сам избиратель мешает процессу выборов, создает конфликтные ситуации, он вправе сделать замечание. Причём это актируется", - пояснила Ж. Асанова.

Если участник избирательного процесса не реагирует на замечание, то председатель комиссии имеет право его удалить. На данный момент таких случаев не происходило. Поступала информация от отдельных наблюдателей, что их работе мешают. При этом создавать помехи может скопление голосующих. В таких случаях нужно помнить, что у каждого на избирательном участке есть свои права, отметила Асанова.

Она также ответила на ряд вопросов касательно ситуаций, произошедших в первой половине дня выборов.

В 105-м избирательном участке голосование началось в 7.00 часов. Гимн на участке прозвучал в 6.00 часов. В период с 6.00 до 7.00 часов голосование не проводилось.

"На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели, в том числе и международные. Если бы голосование на данном участке началось в 6 утра, мы бы об этом обязательно узнали", - сообщила на брифинге Ж. Асанова.

Касательно избирательного участка № 137, в ТИК сообщили, что он укомплектован компьютером для голосования людей с инвалидностью. Данный уголок оборудован и находится на своем месте.

На пресс-конференции журналисты передали свои вопросы модератору. Их интересовало могут ли они находиться на избирательном участке, снимать, фотографировать, вести репортаж до полного закрытия участков.

"И журналисты, и наблюдатели, и доверенные лица наделены этим правом. Единственное ограничение есть у иностранных наблюдателей, которые не могут вести фото-видео фиксацию. При этом прямой эфир и стримы вести не рекомендуется, нужно помнить о тайне голосования. Каждый избиратель имеет право на конфиденциальность. Также нужно соблюдать право человека на использование его изображения в СМИ", - объяснила Ж.Асанова.

Председатель алматинского ТИК дала комментарий по факту поступившего обращения о том, что на избирательных участках 121, 128 и 225 оказалось по два наблюдателя от партии AMANAT.

"Есть понятие "доверенное лицо", а есть понятие "наблюдатель". Партия может выдвинуть кандидата и зарегистрировать доверенных лиц, это делается в территориальных избиркомах. Также партия выдвинуть своих наблюдателей. В случае с партией AMANAT один наблюдатель был от коалиции, а второй человек был доверенным лицом", - объяснила Ж. Асанова.

Среди вопросов, адресованных Асановой: должен ли избирательный участок оборудован отдельным входом. По её словам, таких требований нет.

"У нас есть школы, где находятся по 3, а то 4 избирательных участка, нужно относиться к тому с пониманием", - продолжила Асанова.

И один из основных вопросов, который волновал алматинцев могут ли избиратели входить в кабинку для голосования вдвоем.