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Выборы 2022: Решение ЦИК о регистрации кандидатов прокомментировали юристы
Сразу шесть казахстанцев, изъявивших желание побороться за президентское кресло, выбыли из предвыборной гонки ещё до старта агитационной кампании. Причина – кандидатам не удалось получить регистрацию ЦИК РК из-за несоответствия предъявленным требованиям, передаёт BaigeNews.kz.
Жуматай Алиев и Бакыт Жанабаев не сумели собрать необходимое число подписей, Талгату Ергалиеву, Фатиме Бизаковой, Хайрулле Габжалилову не хватило опыта работы на государственной службе, а экс-депутату мажилиса Нуржану Альтаеву отказали, опираясь на решение суда по протоколам РОО "Мукалмас".
Модератор Альянса молодых адвокатов и юристов Ерлан Макенов считает, что решения ЦИК о недопуске до выборов этих граждан законны, поскольку требования и правила для всех едины. По его словам, кандидаты прекрасно знали, на что идут, и должны были быть готовы к юридическим последствиям.
"Кандидат в президенты, понимая, что он намерен представлять нашу страну, должен быть ответственным человеком. Доводы, которые приводит ЦИК относительно кандидатов, которых не допустили до выборов ввиду того, что, к примеру, у них отсутствует пятилетний стаж работы на государственной службе, правомерны", - считает юрист.
Макенов отметил, что решения ЦИК по отказу в регистрации, скорее вызывают вопросы к самим кандидатам в части их готовности к борьбе за президентское кресло.
"Если человек идёт на такой ответственный пост, собирает более 100 тысяч подписей, дает надежду и веру людям, но не знает о том, что в Законе "О выборах" предусмотрены те или иные требования – это, безусловно, вызывает вопросы к самим кандидатам", - добавил эксперт.
С позицией Ерлана Макенова солидарен адвокат Сергей Шигрин.
"Требования закона для всех одинаковы. Если подписей не хватает, вопрос бесспорный, вопрос доказательств. Если подпись поддельная, то она поддельная. Каждый кандидат должен заботиться о соблюдении минимальных требований. Каждый кандидат сам должен оценить, он совпадает по всем требованиям или нет. Если нет, то не понятно зачем изначально подаваться", - задается вопросом спикер.
Шигрин подчеркнул, что кандидат в президенты обязан соответствовать всем требованиям, прописанным в законодательстве, не делая акцента в каком-то одном из них.
"Если говорить с точки зрения юриста, вопрос не в том, чтобы выделять, какой фактор ключевой, а какой нет. Мы не можем говорить, что один критерий более важен, чем другой. Тогда бы у нас было беззаконие. Существует система законов и, если по законам кто-то не согласен, такие вопросы решаются через парламент, через законодательную инициативу”, - заключил он.
Напомним, ЦИК официально зарегистрировала шесть кандидатов в президенты РК:
- Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции общественно-политических сил;
- Каракат Абден от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";
- Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";
- Мейрам Кажыкен от Республиканского объединения профсоюзов "Аманат";
- Салтанат Турсынбекова от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол";
- Нурлан Ауесбаев от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии.
С 18:01 21 октября началась агитационная кампания. Она продлится до 18 ноября включительно. 19 ноября - день тишины. Голосование состоится 20 ноября.
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