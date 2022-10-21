Выборы 2022: Решение ЦИК о регистрации кандидатов прокомментировали юристы

Сразу шесть казахстанцев, изъявивших желание побороться за президентское кресло, выбыли из предвыборной гонки ещё до старта агитационной кампании. Причина – кандидатам не удалось получить регистрацию ЦИК РК из-за несоответствия предъявленным требованиям, передаёт BaigeNews.kz.

Жуматай Алиев и Бакыт Жанабаев не сумели собрать необходимое число подписей, Талгату Ергалиеву, Фатиме Бизаковой, Хайрулле Габжалилову не хватило опыта работы на государственной службе, а экс-депутату мажилиса Нуржану Альтаеву отказали, опираясь на решение суда по протоколам РОО "Мукалмас".

Модератор Альянса молодых адвокатов и юристов Ерлан Макенов считает, что решения ЦИК о недопуске до выборов этих граждан законны, поскольку требования и правила для всех едины. По его словам, кандидаты прекрасно знали, на что идут, и должны были быть готовы к юридическим последствиям.

"Кандидат в президенты, понимая, что он намерен представлять нашу страну, должен быть ответственным человеком. Доводы, которые приводит ЦИК относительно кандидатов, которых не допустили до выборов ввиду того, что, к примеру, у них отсутствует пятилетний стаж работы на государственной службе, правомерны", - считает юрист.

Макенов отметил, что решения ЦИК по отказу в регистрации, скорее вызывают вопросы к самим кандидатам в части их готовности к борьбе за президентское кресло.

"Если человек идёт на такой ответственный пост, собирает более 100 тысяч подписей, дает надежду и веру людям, но не знает о том, что в Законе "О выборах" предусмотрены те или иные требования – это, безусловно, вызывает вопросы к самим кандидатам", - добавил эксперт.

С позицией Ерлана Макенова солидарен адвокат Сергей Шигрин.

"Требования закона для всех одинаковы. Если подписей не хватает, вопрос бесспорный, вопрос доказательств. Если подпись поддельная, то она поддельная. Каждый кандидат должен заботиться о соблюдении минимальных требований. Каждый кандидат сам должен оценить, он совпадает по всем требованиям или нет. Если нет, то не понятно зачем изначально подаваться", - задается вопросом спикер.

Шигрин подчеркнул, что кандидат в президенты обязан соответствовать всем требованиям, прописанным в законодательстве, не делая акцента в каком-то одном из них.

"Если говорить с точки зрения юриста, вопрос не в том, чтобы выделять, какой фактор ключевой, а какой нет. Мы не можем говорить, что один критерий более важен, чем другой. Тогда бы у нас было беззаконие. Существует система законов и, если по законам кто-то не согласен, такие вопросы решаются через парламент, через законодательную инициативу”, - заключил он.

Напомним, ЦИК официально зарегистрировала шесть кандидатов в президенты РК:

Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции общественно-политических сил;

Каракат Абден от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Мейрам Кажыкен от Республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Салтанат Турсынбекова от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол";

Нурлан Ауесбаев от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии.

С 18:01 21 октября началась агитационная кампания. Она продлится до 18 ноября включительно. 19 ноября - день тишины. Голосование состоится 20 ноября.