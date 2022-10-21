Завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты Казахстана

В Казахстане завершился этап регистрации кандидатов в президенты. В предвыборной гонке будут участвовать шесть человек. передаёт BaigeNews.kz.

Из 12 подавших документы, ЦИК одобрила кандидатуры:

Мейрама Кажыкена от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Касым-Жомарта Токаева от Народной Коалиции общественно-политических сил;

Жигули Дайрабаева от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Салтанат Турсынбековой от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол";

Нурлана Ауесбаева от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии.

Не прошли проверку:

Нуржан Альтаев – по решению суда по протоколам РОО "Мукалмас";

Талгат Ергалиев – не хватало стажа работы на госслужбе;

Жуматай Алиев – не собрал подписи и не прошёл по медицинским показаниям;

Хайрулла Габжалилов – не является гражданином РК по рождению. Проживает в Казахстане только последние 24 года. Не хватает опыта на госслужбе;

Бакыт Жанабаев – не собрал подписи;

Фатима Бизакова – не имеет стажа работы на госслужбе.

Впервые в президентской гонке участвуют две женщины.

Выдвижение кандидатов от общественных объединений, а не только от политических партий, свидетельствует о росте активности гражданского сообщества.

С 18:01 21 октября началась агитационная кампания. Она продлится до 18 ноября включительно. 19 ноября - день тишины. Голосование состоится 20 ноября.

За выборами будут следить независимые наблюдатели. ЦИК уже аккредитовала представителей четырёх организаций и одной страны - Миссии наблюдателей от СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств, а также наблюдателей от Грузии.