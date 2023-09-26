Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
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Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в правительстве рассказала, следует ли казахстанцам ожидать возврата карантина из-за коронавируса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабильная.
"Более 20 стран заявили, что у них наблюдается рост коронавирусной инфекции. А мы видим, что в динамике по сравнению с прошлым годом идёт наоборот снижение почти в 30 раз. На контроле держим. Так как эпидемиологическая ситуация благополучная, никаких ограничительных мер не предполагается", - заявила она.
По её словам, имеются пациенты, которые лечатся в стационаре. Заполняемость инфекционных стационаров всего 2%. Вакцины по всей стране есть, более 200 тысяч доз вакцин имеются в поликлиниках страны, и любой желающий может вакцинироваться.
Министр позже сообщила, что Минздрав ежемесячно исследует коронавирусную инфекцию, которая циркулирует в Казахстане.
"Генетически исследуем. За прошлый месяц мы не выявили новых видов коронавируса или Омикрона. Сейчас заканчивается исследование этого месяца, и я дополнительно информацию предоставлю, если появился новый вид штамма", - пояснила она.
Ажар Гиният также добавила, что помимо КВИ сейчас идёт циркуляция энтеровирусной инфекции, аденовируса и менингококковой инфекции.
"Сказать, что появилась какая-то новая зараза – нет. Но идёт уже сезон ОРВИ, по всей стране начата кампания вакцинации против гриппа. Также мы советуем пожилым людям, у кого иммунодефицитные состояния, привиться против коронавирусной инфекции", - резюмировала глава Минздрава.
Ранее сообщалось, во втором крупнейшем аэропорту Великобритании Гатвике отменили или задержали десятки рейсов. Причиной стала вспышка COVID-19 среди авиадиспетчеров.
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