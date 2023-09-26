Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19

Во втором крупнейшем аэропорту Великобритании Гатвике отменили или задержали десятки рейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Причиной стала вспышка COVID-19 среди авиадиспетчеров. Это уже третий сбой в работе воздушной гавани за месяц. Он затронул около восьми тысяч пассажиров.

Ранее в Гатвике из-за дефицита авиадиспетчеров были отменены или задержаны более 40 рейсов. До этого, в конце августа, технический сбой в системе британского управления по контролю за авиатрафиком (NATS) привёл к отмене и задержкам около 2000 рейсов по всей стране.

Аэропорты Великобритании уже длительное время испытывают сложности в работе из-за нехватки рабочей силы вследствие выхода страны из Евросоюза и пандемии коронавирусной инфекции.