Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Сегодня, 06:22
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Сегодня, 06:22Сегодня, 06:22
886Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Во втором крупнейшем аэропорту Великобритании Гатвике отменили или задержали десятки рейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Причиной стала вспышка COVID-19 среди авиадиспетчеров. Это уже третий сбой в работе воздушной гавани за месяц. Он затронул около восьми тысяч пассажиров.
Ранее в Гатвике из-за дефицита авиадиспетчеров были отменены или задержаны более 40 рейсов. До этого, в конце августа, технический сбой в системе британского управления по контролю за авиатрафиком (NATS) привёл к отмене и задержкам около 2000 рейсов по всей стране.
Аэропорты Великобритании уже длительное время испытывают сложности в работе из-за нехватки рабочей силы вследствие выхода страны из Евросоюза и пандемии коронавирусной инфекции.
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