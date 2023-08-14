Введут ли режим ЧС из-за аварии на МАЭК в Мангистау, ответили в акимате
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На заседании оперативного штаба было решено не вводить режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за аварии на МАЭК. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказал Жумабай Карагаев, первый заместитель акима региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На заседании оперативного штаба после аварии на МАЭК обсуждался вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации.
"Рассматривается вопрос о введении ЧС до сих пор. Пока мы посчитали, что данные меры не дает тех преимуществ, так как режим ЧС позволяет в некоторых аспектах в отношении государственных закупок. В данном случае итак нас поддерживает максимально атырауский энергоузел через системного оператора — АО "KEGOC", который будет нам распределять по 80 мВт", — пояснил Жумабай Карагаев.
На электросетях Мангистау произошла масштабная авария, затронувшая несколько областей Казахстана. 11 августа в 14:20 по времени Астаны произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей – в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт. В этот же день 16:30 произошла новая авария – отключился блок 3 на ТЭС МАЭК со снижением нагрузки на 147 МВт
13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. В регионе введена "веерная" подача электроэнергии.
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