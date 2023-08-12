Масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК затронуло три региона страны

На электросетях Мангистау произошла масштабная авария, затронувшая несколько областей Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе АО "KEGOC", передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что 11 августа в 14:20 по времени Астаны произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей – в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт.

По словам энергетиков, штатная работа автоматики позволила избежать серьёзных последствий для сети и объектов инфраструктуры. Работа потребителей 1-й категории, жизненно важных объектов, в том числе больниц, не пострадала.

"В дальнейшем, в 16:30 произошла новая авария – отключился блок 3 на ТЭС МАЭК со снижением нагрузки на 147 МВт. Это привело к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт в Мангистауском энергоузле. В результате, повторно произошел перегруз транзита 220 кВ Уральск-Атырау-Мангистау и отключение в 16:35 Линии-2540 от противоаварийной автоматики. По этой причине Атырауский и Мангистауский энергоузлы выделились на изолированную работу, а также была нарушена работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск (снижение генерации на 116 МВт). В 16:58 параллельная работа Атырауского и Мангистауского энергоузлов была восстановлена. Национальная электрическая сеть продолжила функционирование в штатном режиме, что позволило частично заместить выбывшие мощности", — сообщили в пресс-службе.

В "KEGOC" уточняют, что в 19:15 ограничения в Атырауском энергоузле полностью сняты.

По состоянию на 1:00 12 августа 2023 года в Мангистауском энергоузле ограничено порядка 108,5 МВт промышленных потребителей.

"До завершения аварийно-восстановительных работ на блоке 3 ТЭС МАЭК для предотвращения перегруза сети потребуется ежедневное ограничение промышленных потребителей Мангистауского энергоузла. При этом, в приоритетном порядке будут обеспечиваться потребности населения и социально важных объектов", — отмечают энергетики.

Ранее сообщалось, что в Актау без света остались более 10 микрорайонов. Из-за отключения электроэнергии люди застряли на аттракционе.