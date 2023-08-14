Веерное отключение электроэнергии проведут в Мангистауской области

В Мангистауской области в ряде населенных пунктов будет применен метод "веерного" отключения электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщалось ранее центром общественных коммуникаций Мангистауской области, 13 августа текущего года в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК", по команде диспетчера Национального Диспетчерского Центра АО "КЕГОК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии.

В регионе был развернут оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб. В ночь с 13 на 14 августа, в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности).

"Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения "веерным" способом. Это означает что, согласно зонам, будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объёма потребляемой энергии. Данная мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках "МАЭК", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей. Оперативным штабом принимаются все меры для скорейшего возобновления подачи электроэнергии в регионе.

Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев поручил ответственным лицам организовать слаженную работу всех коммунальных служб, а также поручил провести разъяснительную работу среди промышленных потребителей и населения о разумном и экономном потреблении электроэнергии до устранения аварии на энергоблоках "МАЭК".