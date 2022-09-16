Вторые сутки тушат пожар в Атырауской области

Фото: atpress.kz

Вторые сутки пожарные не могут потушить тлеющий камыш в Атырауской области, местность оказалась непроходимой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATPress.kz.

В ДЧС региона уточнили, что пожар начался 15 сентября в Кенузекском сельском округе, в 30 километрах от посёлка Алгабас в сторону Каспийского моря. Предварительная площадь тления тростниковой растительности - шесть гектаров.

"В связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не представляется возможным. С помощью двух сотрудников и техники ТРЭКОЛ ДЧС и 30 работников и 10 единиц техники ГПР "Ак Жайык" осуществлялось окарауливание. С 16 сентября окарауливание проводится силами только ГПР "Ак Жайык". Задействование вертолётов МЧС считается нецелесообразным и дорогим, так как стоимость часа полёта обходится госбюджету порядка миллиона тенге", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на постоянном контроле. Угрозы населённым пунктам нет.