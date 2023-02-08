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Второй эшелон казахстанских спасателей вылетел в Турцию
На борт второго самолёта, вылетающего в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, завершена загрузка личного состава и спасательного оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Второй эшелон казахстанских спасателей отправился в Турцию на место разрушительных землетрясений", — говорится в сообщении МЧС.
В составе второго эшелона 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчёты.
Фото МЧС РК
На вооружении у сил быстрого реагирования МЧС порядка 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования и более 160 видов медикаментов.
Фото МЧС РК
По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения, вторая группа МЧС Казахстана присоединится к поисково-спасательным работам в городе Газиантеп. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Сегодня утром президент Казахстана посетил посольство Турции и оставил запись в книге соболезнований, а также поручил выделить миллион долларов для помощи Турции.
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