Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турции в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны. Он также сообщил о том, что Казахстан окажет всесостороннюю помощь Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Президент оставил запись в книге соболезнований.

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу", – написал глава государства.

Сегодня утром президент Казахстана поручил выделить миллион долларов для помощи Турции, а также отправить в Турцию ещё один борт со спасателями для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

По данным турецкиз СМИ, землетрясение, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии, унесло жизни по меньшей мере 8 000 человек.