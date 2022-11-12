Вторая по величине криптобиржа в мире FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX инициировала своё банкротство в США, пытаясь через судебную процедуру найти способ вернуть деньги клиентам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC

В заявлении компании говорится, что FTX и её дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о банкротстве.

Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушёл в отставку, сказано в сообщении.

На этой неделе клиенты FTX спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.

Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance - крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX - площадке для покупки и продажи цифровых токенов - пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам. Своё решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях регуляторов США в отношении FTX.