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Сегодня, 04:42
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Вторая по величине криптобиржа в мире FTX объявила о банкротстве
Криптовалютная биржа FTX инициировала своё банкротство в США, пытаясь через судебную процедуру найти способ вернуть деньги клиентам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
В заявлении компании говорится, что FTX и её дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о банкротстве.
Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушёл в отставку, сказано в сообщении.
На этой неделе клиенты FTX спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.
Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance - крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX - площадке для покупки и продажи цифровых токенов - пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам. Своё решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях регуляторов США в отношении FTX.
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