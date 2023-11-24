Вспышка кори: на 111% перегружен детский стационар в Астане

Шесть пациентов с корью находятся в реанимации, четверо из них в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Коечная мощность Многопрофильной городской детской больницы №3 составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности, с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных.

"Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей. Опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", - говорит заведующая инфекционным отделением №6 Гульмира Нуртазина.

По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.

"Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, критическом состоянии.

Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей.

Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии, и они не в силах им помочь", - отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ №3 Екатерина Булатова.

По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. Также среди взрослых корь встречается у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса либо не ревакцинировался согласно календарю прививок.