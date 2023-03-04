"Вселенная Димаша" появилась на мексиканском радио

Фото: dimashnews.com

На мексиканской радиостанции Andromeda Radio вышла в эфир программа, посвященная всемирно известному казахстанскому певцу и композитору Димашу Кудайбергену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный новостной сайт исполнителя.

Впервые песни Димаша прозвучали на мексиканской радиостанции 7 февраля. Это стало возможным благодаря международному фан-клубу артиста Mafia Dear.

Эфир возымел большой успех среди слушателей, после чего ведущие Andromeda Radio решили создать новую программу, посвященную казахстанскому исполнителю. Вскоре она получила название Universo Dimash ("Вселенная Димаша").

Новая музыкальная программа посвящена не только музыке Димаша, но и в целом культуре Казахстана. За свою почти 14-летнюю историю, это впервые, когда Andromeda Radio посвящает программу только одному артисту.

Теперь программа "Вселенная Димаша" будет транслироваться ежемесячно и длиться 2 часа. В первом выпуске программы прозвучали такие песни исполнителя, как Zhalyn, Screaming, Ikanaide, Durdaraz, Stranger, Daididau, Omir Oter, Samaltau, Mademoiselle Hyde и другие. Ведущей программой выступила Алехандра Джоджиа из Аргентины.

Andromeda Radio — онлайн-радиостанция, которая транслируется по всему миру. На радио вещают более 60 дикторов из разных стран Америки и Европы. Основная цель радиостанции — распространение мирового искусства и культуры.

Ранее сообщалось о том, как 576 медиафасадах мексиканского метро была запущена трансляция выступления Димаша с песней KIELI MEKEN. Акция была организована поклонниками артиста из Мексики в честь празднования Наурыза. Видео транслировали каждый час с 27 февраля по 5 марта. Видеоролик смогли увидеть около трёх миллионов человек.