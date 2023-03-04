- "Вселенная Димаша" появилась на мексиканском радио 14:49 101
- Массовые увольнения врачей в Кокшетау: что происходит в детской больнице 14:25 269
- Жительницы Актау 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте 13:48 218
- Нурлан Уранхаев встретился с российскими бизнесменами в Москве 13:33 251
- Более 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Казахстан 13:18 267
- Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой 12:37 321
- Самолёты из Астаны и Алматы в Ташкент будут летать гораздо чаще 12:19 499
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 11:57 610
- ДТП с автовозом: иностранец погиб на трассе в Актюбинской области 11:22 680
- Вид из космоса: уровень Аральского моря поднялся почти на полметра 10:58 498
- Улучшился суверенный кредитный рейтинг Казахстана 10:19 380
- WBA приняла решение о будущем Головкина 09:55 480
- Более 200 машин сопровождают дорожники по трассе в Усть-Каменогорск 09:11 384
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу пообещали в Алматы 08:23 591
- Назван лучший смартфон в мире 07:35 519
- Массовую драку устроили школьники в Алматы 06:41 777
- Казахстанец узнал о тайном браке cвоей супруги и подал иск 05:50 930
- Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома 04:36 518
- На 25-й день после землетрясений в Турции под завалами нашли живую собаку 03:22 890
- Пьяный дебошир угрожал ножом прохожим в Рудном 02:10 517
- Закрыта трасса Астана - Щучинск 01:17 833
- Экс-глава ЦОНа осуждён за мошенническую схему легализации российских авто 00:26 681
- Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года 03.03.2023 705
- Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане 03.03.2023 597
- Сколько потенциальных банкротов проживают в Астане 03.03.2023 696
- Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника 03.03.2023 587
- Трассы закрыты в девяти областях Казахстана 03.03.2023 616
- Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 03.03.2023 683
- Курс доллара падает в Казахстане 03.03.2023 622
- Поезда "Тальго" будут ходить до Алаколя 03.03.2023 707
- Находящиеся в розыске мужчины пытались незаконно пересечь границу в Казахстане 03.03.2023 830
- Курс на Бродвей: школьный театр в Кызылорде ставит лучшие в стране мюзиклы и спектакли 03.03.2023 788
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 776
- Почти 1500 граждан подали заявления о банкротстве в Казахстане 03.03.2023 634
- Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные 03.03.2023 3867
- Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов 03.03.2023 543
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 645
- Более 100 авто оказались в снежном заносе в Абайской области — МЧС 03.03.2023 646
- Терминалы начнут выдавать удостоверения личности в Казахстане 03.03.2023 703
- "Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik 03.03.2023 766
- Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане 03.03.2023 607
- На 5 миллионов оштрафовали ТЭЦ в Экибастузе 03.03.2023 1082
- 1015 происшествий за год: в Генпрокуратуре рассказали о расследовании ЧП на железной дороге 03.03.2023 701
- 16-летний Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии 03.03.2023 1048
- В Караганде восьмилетний школьник вынес из огня младшую сестру 03.03.2023 874
- В Астане не могут найти место для строительства Центра травматологии и ортопедии 03.03.2023 1514
- До плюс 24 градусов потеплеет в Казахстане - прогноз погоды на выходные 03.03.2023 675
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 726
- Какие авто не пустят больше в Казахстан 03.03.2023 1086
- Многодетный казахстанец выпросил 92 млн тенге у любовницы по переписке 03.03.2023 959
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 1580
- Порочная связь подростка и экс-депутата в Актобе: подозреваемой в пособничестве выплатят компенсацию 03.03.2023 11641
- Особые избирательные участки откроют в день парламентских выборов. Что это значит 03.03.2023 707
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1341
- Бесплатную глазную клинику для детей открыли в Жезказгане 03.03.2023 666
- Избиратели могут прописаться на участке в день выборов 03.03.2023 659
- В Астане приостановили строительство 76 жилых комплексов 03.03.2023 1193
- Члены Республиканского штаба демократической партии "Ак жол" проводят встречи в Актюбинской области 03.03.2023 665
- Подать заявление на банкротство казахстанцы могут через eGov.kz и eGov Mobile 03.03.2023 814
- 164 млн тенге ущерба нанесло государству фиктивное ТОО 03.03.2023 679
- Налоги на рекламу незаконно взимали с бизнесменов в Алматинской области 03.03.2023 789
- Председатель городского суда Тараза приговорен к трём годам заключения 03.03.2023 844
- Коронавирусом за сутки заразились 86 казахстанцев 03.03.2023 1071
- В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 03.03.2023 664
- Очередная трагедия: курсант военного института найден мёртвым в Алматы 03.03.2023 1120
- Многофункциональный терминал построят в порту Курык 03.03.2023 694
- Срок прохождения грузов по Казахстану в рамках Транскаспийского маршрута сократился вдвое 03.03.2023 1181
- Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и её доходы 03.03.2023 1954
- Школьника, обезвредившего одноклассника с топором, наградили в Петропавловске 03.03.2023 823
- В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на пшеничный хлеб 03.03.2023 783
- Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана 03.03.2023 822
- Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's" 03.03.2023 754
- В скандальном хиджамa-центре Атырау выявили нарушения 03.03.2023 781
- Жительница Петропавловска променяла городскую квартиру на редких животных и птиц 03.03.2023 821
- В Таразе на территории тюрьмы особого режима возник пожар 03.03.2023 1069
- Близ Алматы произошло землетрясение 03.03.2023 1037
- Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты 02.03.2023 849
- Ушёл на охоту и не вернулся: учителя неделю разыскивают в Туркестанской области 02.03.2023 848
- Дети голодали, мать пила - жуткие подробности о гибели ребёнка в Актобе рассказали соседи 02.03.2023 1164
- Какие цветы наиболее популярны у казахстанцев 02.03.2023 970
"Вселенная Димаша" появилась на мексиканском радио
На мексиканской радиостанции Andromeda Radio вышла в эфир программа, посвященная всемирно известному казахстанскому певцу и композитору Димашу Кудайбергену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный новостной сайт исполнителя.
Впервые песни Димаша прозвучали на мексиканской радиостанции 7 февраля. Это стало возможным благодаря международному фан-клубу артиста Mafia Dear.
Эфир возымел большой успех среди слушателей, после чего ведущие Andromeda Radio решили создать новую программу, посвященную казахстанскому исполнителю. Вскоре она получила название Universo Dimash ("Вселенная Димаша").
Новая музыкальная программа посвящена не только музыке Димаша, но и в целом культуре Казахстана. За свою почти 14-летнюю историю, это впервые, когда Andromeda Radio посвящает программу только одному артисту.
Теперь программа "Вселенная Димаша" будет транслироваться ежемесячно и длиться 2 часа. В первом выпуске программы прозвучали такие песни исполнителя, как Zhalyn, Screaming, Ikanaide, Durdaraz, Stranger, Daididau, Omir Oter, Samaltau, Mademoiselle Hyde и другие. Ведущей программой выступила Алехандра Джоджиа из Аргентины.
Andromeda Radio — онлайн-радиостанция, которая транслируется по всему миру. На радио вещают более 60 дикторов из разных стран Америки и Европы. Основная цель радиостанции — распространение мирового искусства и культуры.
Ранее сообщалось о том, как 576 медиафасадах мексиканского метро была запущена трансляция выступления Димаша с песней KIELI MEKEN. Акция была организована поклонниками артиста из Мексики в честь празднования Наурыза. Видео транслировали каждый час с 27 февраля по 5 марта. Видеоролик смогли увидеть около трёх миллионов человек.
-
Trend news
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 11:57 592
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 643
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 1564
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1338
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 3185
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 7139
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1046
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1226
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 29336
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1132
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1134
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1790
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1304
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4507
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1992
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1679
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5341
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2482
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1661
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1790
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11938
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1880
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10704
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14515
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1882
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3097
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1371
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7112
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16375
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24659
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3241
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2066
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3715
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2076
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2318
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42081
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1852
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3489
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5452
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11057
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3073
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27234
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3595
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3955
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2154
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4954
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38754
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3326
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2158
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3319
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3413
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19738
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3664
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8394
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37886
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3072
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3320
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14359
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8558
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4508
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3061
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120814
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4231
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3760
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4959
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2901
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8156
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9906
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7161
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3717
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 14010
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58976
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3811
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3748
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5850
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 3000
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3866
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3763
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 17095
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6798
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 773
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 724
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 907
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 797
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1935
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1722
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1881
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2391
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2201
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1886
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1857
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2383
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1937
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2258
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2433
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2852
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2865
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2325
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2403
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2416
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2690
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2552
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3220
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3002
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3010
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2653
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2808
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3003
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3261
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3601
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3452
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3341
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3525
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3880
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3402
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3497
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3239
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3124
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3369
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3466
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3526
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3685
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3743
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3293
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5020
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3572
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3826
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3563
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3612
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3740
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3618
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3596
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3345
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3675
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3654
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3607
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3703
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4183
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3690
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3859
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3548
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4365
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4022
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5445
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4162
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4239
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5188
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4390
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4759
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4517
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4900
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5055
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4845
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4921
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4721
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4587
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4935
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4904
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4726
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4991