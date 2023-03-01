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  • В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза
instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 05:52
198
Сегодня, 05:52
198
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза

27 февраля на 576 медиафасадах мексиканского метро была запущена трансляция выступления Димаша с песней KIELI MEKEN. Акция была организована поклонниками артиста из Мексики в честь празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Видео будет транслироваться каждый час в период с 27 февраля по 5 марта. Это уже второй раз, когда Dears из фан-клуба "Dimash Qudaibergen Méxicoficial" организовывают показ выступлений Димаша на медиафасадах в Мехико.

Исполнение Димаша KIELI MEKEN транслируется в метро Мексики в честь Наурыза

Метро является одним из главных средств передвижения города, поэтому видеоролик увидят около 3 миллионов человек.

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#Мексика #метро #Димаш Кудайберген #Наурыз мерекесі
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:52
198
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