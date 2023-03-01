В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

27 февраля на 576 медиафасадах мексиканского метро была запущена трансляция выступления Димаша с песней KIELI MEKEN. Акция была организована поклонниками артиста из Мексики в честь празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Видео будет транслироваться каждый час в период с 27 февраля по 5 марта. Это уже второй раз, когда Dears из фан-клуба "Dimash Qudaibergen Méxicoficial" организовывают показ выступлений Димаша на медиафасадах в Мехико.

Метро является одним из главных средств передвижения города, поэтому видеоролик увидят около 3 миллионов человек.