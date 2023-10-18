Все земли вспаханы: жители Карагандинской области жалуются на нехватку пастбищ

Дефицит пастбищных земель в Карагандинской области составил более 1 миллиона гектаров. Местные власти восстанавливают деградированные земли, чтобы покрыть потребность животноводов. Однако полностью это не решает проблему с выпасом скота, передает корреспондент BaigeNews.kz.

За последние три года в Карагандинской области было восстановлено 80 тысяч гектаров пастбищных угодий. Акиматы сельских округов подписали более десяти договоров с руководителями крестьянских хозяйств. Власти области решают вопрос по обеспечению площади для выпаса скота из личных подворий.

В этом году планируется восстановить более тысячи гектаров пастбищных угодий. На это из областного бюджета будет выделено 85 миллионов тенге.

В рамках госзаказа засеют многолетние травы на бесплодных полях. Как заверяют агрономы, эти растения должны хорошо прижиться и стать кормом для скота. Пока что на полях производят вспашку. Специалисты отберут пробы, чтобы определить влажность и другие параметры. Затем поля засеют житняком. Этот вид травы хорошо приспосабливается к климатическим условиям Центрального Казахстана и не требует особого ухода. Таким образом, власти планируют увеличить долу пастбищных земель с 59% до 92%.

А пока что в области нехватка пастбищных угодий года составляет 1 062 900 гектаров.

Как отметили в Управлении земельных отношений Карагандинской области, сельскими и районными акиматами были заключены соглашения с аграриями о совместном использовании около 180 тысяч гектаров земель. Из них самая большая площадь находится в Нуринском районе, это примерно 150 тысяч гектаров. Кроме того в Карагандинской области под отгонные выпасы были определены более 200 тысяч гектаров земли. Также для акиматов нескольких сельских округов региона предоставили практически 170 тысяч гектаров полей за пределами аулов для того, чтобы местные жители могли пасти свой скот. А для госнужд, то есть для выделения земель населенным пунктам были изъяты 1 200 гектаров у землепользователей, которые не использовали участки по назначению.

Кроме того были проведены ревизии численности сельскохозяйственных животных и выпаса для них. По итогам мониторинга выяснилось, что пастбищные земли увеличились почти на 12 тысяч гектаров. Также земельники сообщили, что для всех сел региона дополнительно будет предусмотрено более 18 тысяч гектаров земли.

Несмотря на принятые акиматом меры, частные подворья, держащие небольшое количество скота все же чувствуют острую нехватку земель для выпаса.

Жители поселка Молодежный Осакаровского района Карагандинской области не знают где пасти свой скот. В поселке Молодежный и в селе Акбулак проживают более 12 тысяч человек. Практически каждая семья живет за счет скота, молоко, сметана творог, без личного подворья в селе не обойтись. Однако, сейчас сельчанам сложно держать даже одну корову, не говоря уже нескольких.

"Вплоть до границы поселка все земли вспаханы крестьянскими хозяйствами. Мы не против посевов. Но ведь надо думать и о местных жителях. Где пасти скот простому народу? У нас нет ни пастбищ, ни корма для скота. Аграрии все больше и больше земель вспахивают. Но наша земля не предназначена для посева зерновых. А они с помощью удобрений всячески пытаются вырастить пшеницу. В свое время директор совхоза один год попытался посадить картошку и другие овощи. Но в конце сезона решили прекратить это дело. Так как потратили больше, чем собрали урожай. К тому же было решено, что не стоит портить землю. А нынешние крестьянские хозяйства несмотря ни на что продолжают свои работы, при этом не задумываются как они способствуют деградации наших земель. Раньше по закону нельзя было засаживать поля ближе 6 километров к поселкам. Сейчас вспахали прям до забора", - негодует житель поселка Молодежный Кошер Алимбаев.

Местные жители просят обязать крестьянские хозяйства часть своих угодий засеять житняком, чтобы сельчане могли покупать у них сено на зиму.

"Прошлой зимой нам привозили тюковое и рулонное сено из Семея и Павлодара. Один рулон стоил 17 тысяч тенге. Я сам лично купил сена на 521 тысяч. А один тюк сена стоит 1200-1500 тенге. Для простого народа это очень дорого. Местная власть сообщила нам, что для выпаса выделили 30 тысяч гектаров земли за селом Шидерти. Но только в нашем поселке есть 2-3 табуна лошадей. Этой земли не хватает даже им, не говоря уже о наших коровах и овцах", - отмечает Кошер Алимбаев.

По словам сельчан раньше только в частных подворьях поселка Молодежный содержалось 25 тысяч овец, 9 тысяч коров, и более тысячи лошадей. При этом пастбищных угодий хватало всем.

"Куда все делось? Нам даже запретили косить сено вдоль канала. Говорят это частная территория. Сказали, что это частное лицо обеспечит местное население сеном. Но этого не произошло. Вот мы и возмущаемся. Мало того, что с других поселков крестьянские хозяйства покупают, сейчас уже с других областей фермеры стали раскупать наши земли. А местный народ вынужден переезжать в город, из аулов уезжают люди. Потому что нет возможности держать скот. А без скота им что делать? Работы ведь нет. Остались одни старики. Как будто в военные времена живем", - добавил житель поселка Молодежный.

Тем временем в акимате района сообщили , что для решения проблемы с нехваткой пастбищ была разработана отдельная прогромма с помощью которой нужды сельчан будут решены.

"На сегодняшний день в районе решается вопрос нехватки пастбищных угодий путем реализации программы "Джайляу". В этом году в районе в трех сельских округах был реализован данный проект, который показал свою высокую эффективность. В 2024 году проект будет реализован и для жителей села Акбулак и поселка Молодежный путем открытия джайляу на территории Шидертинского сельского округа. Кроме этого, с главами крестьянских хозяйств были заключены меморандумы о том, что они будут продавать местному населению солому по цене ниже рыночной и реализации отходов", - ответил заместитель акима Осакаровского района Береке Есиргепов.

По данным Министерства сельского хозяйства, в стране планируется вернуть пять миллионов гектаров земель на баланс государства. Для этого во всех областях созданы межведомственные группы, в состав которых входят представители соответствующих государственных и правоохранительных органов.

Все земли, которые вернули государству, будут распределены местными исполнительными органами и переданы в непосредственное пользование аграриям, животноводам и для расширения выпасов.