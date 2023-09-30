Врезался в остановку с людьми в Астане: водителя водворили в ИВС
Сегодня, 16:48
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Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
128Фото: скриншот с видео
Столичные полицейские расследуют дело водителя, который, не справившись с управлением автомобиля Mazda, врезался в остановочный комплекс и наехал на людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Назначен ряд экспертиз. Подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворён в изолятор временного содержания ДП, проводится дознание", — сообщили в полиции.
Напомним, инцидент произошёл 29 сентября. В результате ДТП пострадали люди, стоящие на остановке. Они доставлены в медицинское учреждение.
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