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Автомобиль врезался в остановку и наехал на людей в Астане

Сегодня, 12:20
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Фото: Baigenews.kz

Водитель авто не справившись с рулевым управлением протаранил остановку с людьми в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

"Сегодня в 8.31 утра водитель автомашины "Mеrcedes-Benz", следуя по ул.Байтурсынова в сторону ул.Жургенова при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю марки "Mazda", который следовал в попутном направлении прямо. Не справившись с рулевым управлением, водитель автомашины "Mazda" допустил наезд на остановочный комплекс", - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали люди, стоящие на остановке. Они доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Қаласының Полиция Департаменті (@police__astana)

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