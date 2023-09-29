Автомобиль врезался в остановку и наехал на людей в Астане
Сегодня, 12:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
472Фото: Baigenews.kz
Водитель авто не справившись с рулевым управлением протаранил остановку с людьми в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"Сегодня в 8.31 утра водитель автомашины "Mеrcedes-Benz", следуя по ул.Байтурсынова в сторону ул.Жургенова при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю марки "Mazda", который следовал в попутном направлении прямо. Не справившись с рулевым управлением, водитель автомашины "Mazda" допустил наезд на остановочный комплекс", - сообщили в полиции.
В результате ДТП пострадали люди, стоящие на остановке. Они доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов