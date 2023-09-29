Автомобиль врезался в остановку и наехал на людей в Астане

Водитель авто не справившись с рулевым управлением протаранил остановку с людьми в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

"Сегодня в 8.31 утра водитель автомашины "Mеrcedes-Benz", следуя по ул.Байтурсынова в сторону ул.Жургенова при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю марки "Mazda", который следовал в попутном направлении прямо. Не справившись с рулевым управлением, водитель автомашины "Mazda" допустил наезд на остановочный комплекс", - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали люди, стоящие на остановке. Они доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.