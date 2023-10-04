Время движения некоторых автобусов продлят в Астане

5 октября в Астане несколько автобусных маршрутов будут оставаться на линии дольше обычного. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"На стадионе "Астана-Арена" состоится матч столичной футбольной команды против чешского клуба "Виктория Пльзень". Для удобства болельщиков и максимальной поддержки любимой команды продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов №№ 10, 12, 26, 37, 40, 51, 53, 60 и 303", - сообщили в компании.

Начало матча в 20:30.

После игры болельщики смогут добраться до дома на общественном транспорте.