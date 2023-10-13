Временное явление - Багдат Мусин о прерывающемся сигнале Интернета в Казахстане
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Министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК на брифинге в Астане рассказал, с чем связаны сбои в работе Интернета в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Представители СМИ поинтересовались, почему в последнее время Интернет то появляется, то исчезает.
"С каждым конкретным случаем сбоев надо разбиваться", - сказал министр.
В целом, по его словам, сейчас идёт массовая установка и переход на технологию 5G, и базовые станции вывозятся либо завозятся.
"Идёт процесс. Конечно, в процессе могут возникать сложности, это технологии, когда происходит установка и настройка этих сервисов. Конечно, мы извиняемся перед жителями. Это, я думаю, временное явление. Операторы мобильной связи заверяют, что до конца года исправят ситуацию в столице и городе Алматы", - заверил министр.
Ранее министр рассказал, успеют ли мобильные операторы развернуть связь пятого поколения в Казахстане до конца 2025 года.
Вчера, 12 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил досрочно реализовать эту работу: завершить до конца 2025 года вместо 2027.
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