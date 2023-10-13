Мусин назвал сроки развёртывания технологий 5G в Казахстане

Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин высказался о сроках реализации программы по развёртыванию технологий 5G в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Планировалась в этом году установка 700 базовых станций. Операторы уже обгоняют эти показатели и до конца установят более одной тысячи базовых станций. Учитывая то, что они готовы инвестировать и готовы в более ускоренном темпе развивать инфраструктуру связи, я всецело верю, что наши мобильные операторы справятся с задачей и покроют до конца 2025 года 75% городов республиканского значения как минимум, и более 60% областных центров", - сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин на брифинге на Digital Bridge.

В целом, по его словам, в каждом областном центре будет покрыто более 60% территорий до конца 2025 года технологией 5G.

"Это не означает, что другие технологии работать не будут, мы также проводим масштабную модернизацию базовых станций по укреплению инфраструктуры 4G. Также будет объявлен конкурс на радиочастоты до конца этого года, чтобы на нем разыграть еще одну функцию радиочастот среди операторов мобильной связи", - резюмировал министр.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству досрочно,до конца 2025 года, внедрить сеть 5G в Казахстане.