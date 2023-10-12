5G досрочно внедрят в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству досрочно – до конца 2025 года внедрить сеть 5G в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет.

"Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг. Кроме того, важно обеспечить доступом к интернету жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели. Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", - сказал Президент, выступая на крупнейшем в Центральной Азии IT-форуме Digital Bridge 2023.

По его словам, все эти меры позволят нашим стартапам, использующим элементы искусственного интеллекта, создавать абсолютно новые, востребованные в Казахстане и мире IT-решения.