5G досрочно внедрят в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству досрочно – до конца 2025 года внедрить сеть 5G в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет.
"Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг. Кроме того, важно обеспечить доступом к интернету жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели. Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", - сказал Президент, выступая на крупнейшем в Центральной Азии IT-форуме Digital Bridge 2023.
По его словам, все эти меры позволят нашим стартапам, использующим элементы искусственного интеллекта, создавать абсолютно новые, востребованные в Казахстане и мире IT-решения.
"Предстоит осуществить серьезную реформу Бюро национальной статистики, превратить его в настоящее цифровое ведомство. Необходимо принять комплексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством", - заверил он.
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