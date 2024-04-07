"Времени нет": Скляр поручил обеспечить защиту стратегического объекта в Петропавловске

Находясь в СКО, первый вице-премьер Роман Скляр поручил обеспечить защиту от возможного подтопления стратегического объекта ТОО "Кызылжар Су" в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Роман Скляр вместе с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым осмотрел дамбы села Тепличное и поселка Кожевенный, насосную станцию 1-ого и 2-ого подъёма питьевой воды ТОО "Кызылжар Су".

Первый вице-премьер отметил важность работ по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности с учетом складывающейся паводковой ситуации, обеспечению спецтехникой и мешкотарой.

В настоящее время проводятся инженерные работы по защите от подтопления насосных станций ТОО "Кызылжар Су", которые обеспечивают питьевой водой население областного центра. Темпы работы остаются высокими и корректируются в зависимости от паводковой ситуации.

Во время посещения Петропавловского гидроузла, первый вице-премьер подчеркнул, что до прихода воды времени уже нет.

"Сегодня в ходе объезда паводкоопасных участков рассмотрен ряд вопросов, которые необходимо в срочном порядке решать. В первую очередь, это увеличение количества техники и усиление блокировки для проведения противопаводковых мероприятий. Речь идет о физической защите объектов инфраструктуры и населенных пунктов. До прихода большой воды у нас от 7 до 8 дней. Как известно, переливы на Сергеевском водохранилище сейчас составляют более 3 метров. Ожидается, что будет поставлен антирекорд по переливу, он составляет порядка 4 метров. Придет гораздо больше воды, чем в 2017 году. Поэтому сейчас все силы и средства необходимо направить на решение этих вопросов. Сегодня дополнительно все дорожно-строительные компании временно приостановили работу на объектах и будем проводить работу с населением по противопаводковым мероприятиям", — сказал Роман Скляр.

Ранее сообщалось, что в СКО сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. А в областной центр, по прогнозам специалистов, большая вода может прийти через 7-8 дней.