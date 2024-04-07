Большая вода подходит к Петропавловску и трём районам СКО

В Северо-Казахстанской области сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. А в областной центр большая вода может прийти через 7-8 дней. Об этом рассказал заместитель акима СКО Канат Дузелбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Наполняемость Сергеевского водохранилища на данный момент составляет 143%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 355 сантиметров, но пик перелива не наступил", — проинформировал замакима.

Дузелбаев отметил, что в 2017 году перелив составлял 338 сантиметров. По прогнозу, в этом году перелив дойдёт до четырёх метров. Это создаёт угрозу подтопления трём районам и Петропавловску. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5 тысяч дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра — 7-8 дней.

Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга. С 20 марта развернут Оперативный штаб.

"Наиболее сложная обстановка в 8 районах из 13. Покрытие снегом составляет от 38 до 50%. Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. Подтопленными остаются 25 домов из 38. Эвакуировано 100 человек, возвращены домой 36 человек. Подтоплены 109 придомовых территорий", — сказал Дузелбаев.

Созданы дополнительные группировки сил и средств. Имеющаяся тяжелая техника передана в районы. Дополнительно задействуют закрепленную за организациями технику.

На дорогах зарегистрировано 48 переливов, 36 действующих. Вскрыто 7 участков дорожного полотна.

Проводится работа по откачке воды. Очищено 155 километров арыков, расширено и углублено 96,6 километров каналов, заготовлено 55 тысяч штук мешкотары, уложено 23 тысяч штук.

Задействовано 540 человек и 233 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.