Вредные для мозга продукты назвала диетолог

О том, какая еда негативно влияет на мозговую деятельность, рассказала диетолог Елена Соломатина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, самый главный враг для мозга — это алкоголь, потому что он запускает необратимые процессы в организме.

"Распространённое заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так. Под воздействием спиртного часть клеток головного мозга погибает безвозвратно. Поэтому можно сказать, что человек лишается части головного мозга", — предупредила Елена Соломатина.

К вредным для мозга относятся и сладкие продукты. Они провоцируют повышение уровня сахара в крови, а это всегда влечёт за собой разрушение сосудов, рассказала врач.

"Как следствие, ухудшается кровоснабжение, начинает вырабатываться плохой холестерин, страдают клетки печени. В дальнейшем эти проблемы приводят к повреждению сосудов мозга. Его клетки начинают испытывать голод, и работа снижается", — пояснила диетолог.

Кроме того, ненасыщенные жиры, по словам Соломатиной, нарушают проницаемость клеток мозга, что ускоряет процесс старения, вызывает воспаление и окислительный стресс. Отсюда возникают такие недуги, как слабоумие или болезнь Альцгеймера.

"Многие люди сейчас страдают синдромом китайского ресторана. Они питаются в точках общепита фастфудом и продуктами с добавками. Злоупотребление такой пищей приводит к головокружениям и невозможности концентрировать внимание", — сообщила Соломатина.

Также вредными для мозга считаются продукты с высоким гликемическим индексом.